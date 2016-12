POL-OS: Bramsche - Einbruch in Autohaus

Bramsche (ots) - Unbekannte Täter gelangten zwischen Freitagabend, 19.30 Uhr und Samstagmorgen, 03.20 Uhr in die Räume eines Autohauses an der Maschstraße. Die Einbrecher durchsuchten Werkstatt, Verkaufsräume und Büros. Über das Diebesgut liegen bislang keine Angaben vor. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei Bramsche, 05461/ 915300.

