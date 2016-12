POL-OS: Neuenkirchen - Vier Verletzte bei Unfall auf der Ueffelner Straße

Neuenkirchen (ots) - Am 23.12.2016, gegen 20.20 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der L 70. Ein 18-Jähriger war auf dem Weg in Richtung Neuenkirchen. In seinem Pkw befanden sich noch drei weitere junge Menschen, im Alter von 15-19 Jahren. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet der junge Mann nach einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, versuchte gegenzulenken und geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und überschlug sich mehrfach. Durch den Aufprall wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen. Der 18-jährige Fahrer wurde schwer verletzt, seine Mitfahrer leicht.

