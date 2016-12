POL-OS: Melle- Unbekannter macht sich an Pkw zu schaffen

Melle (ots) - Ein Unbekannter hat sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Straße Maschweggraben an einem geparkten Pkw Kia Picanto zu schaffen gemacht. Als er die Autonutzerin bemerkte, flüchtete er in Richtung Herrenteich stadteinwärts. Der junge Mann ist ca. 1,80m groß, 20-25 Jahre alt, hat kurze dunkle Haare und trug eine schwarz-grau/dunkelblaue Trainingsjacke und eine schwarze Jogginghose. Hinweise zu diesem Vorfall bitte an die Polizei Melle, 05422/ 920600.

