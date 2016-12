POL-OS: Ostercappeln - Milchautomaten aufgebrochen

Ostercappeln/ Venne (ots) - In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter gegen 3 Uhr in der Vördener Straße einen Milchautomaten auf dem dortigen landwirtschaftlichen Anwesen auf und entwendeten Bargeld. Hinweise zu dieser Tat bitte an die Polizei in Bohmte, 05471/ 9710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell