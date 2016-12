POL-OS: Südkreis - Einbrüche und Diebstähle

LK Osnabrück/ Südkreis (ots) - In der Nacht zu Freitag wurden im Südkreis mehrere Straftaten begangen. Die Tatorte liegen in Alt GM-Hütte, Hagen aTW und Glandorf. In Alt GM-Hütte war ein Fitnessstudio das Ziel von Einbrechern. In der Straße Erzlager hebelten Unbekannte ein Fenster des Studios auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. In Hagen aTW, in der Natruper Straße entwendeten unbekannte Täter einen Roller der Marke Piaggio. Das Fahrzeug hat die Versicherungskennzeichen 461HUD. Ein Pkw-Aufbruch ereignete sich in Glandorf. Dort wurde in der Füchtorfer Straße ein geparkter VW Bulli von unbekannten Tätern aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug fehlt ein DVD-Player. Zu allen Taten nimmt das PK GM-Hütte Hinweise unter 05401/ 879500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell