POL-OS: Osnabrück - Zeugen für einen schweren Unfall an der Kreuzung Blumenhaller Weg/ Kurt-Schumacher-Damm gesucht

Osnabrück (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 22.10 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Blumenhaller Weg/ Kurt-Schumacher-Damm ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 37-jährige Frau schwer verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 22.000 Euro. Ein 50-jähriger VW Caddy- Fahrer befuhr den Kurt-Schumacher-Damm stadteinwärts. Den Kreuzungsbereich passierte er vermutlich bei "Grün". Eine 37-jährige Frau, mit einem Daimler, kam von einem Parkplatz und wollte geradeaus über die Kreuzung in den Blumenhaller Weg fahren. Dabei übersah sie offensichtlich die für sie "rote" Ampel. Es kam auf der Kreuzung zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die Fahrerin schwer verletzt wurde. An den Autos entstand Sachschaden. Der Unfalldienst der Osnabrücker Polizei sucht Zeugen für den Unfall. Hinweise werden unter 0541/ 327 2215 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell