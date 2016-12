POL-OS: Georgsmarienhütte - 76-Jährige im Nachtigallweg beraubt

Georgsmarienhütte (ots) - Ein unbekannter männlicher Täter raubte am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr einer 76-jährigen Frau auf dem Gehweg des Nachtigallweges die Tasche. Die Frau befand sich auf dem Gehweg, als ihr ein unbekannter ca. 1,70m großer, ca. 30 Jahre alter, sehr schlanker Mann entgegenkam. Der Unbekannte entriss der Frau die in der linken Hand gehaltene Tasche und flüchtete in Richtung Friedhof. Die Seniorin blieb unverletzt. Die Tasche, in der lediglich Medikamente und eine Flasche Saft waren, hing später am Tor des Friedhofs. Der unbekannte Räuber war dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Blouson mit Kapuze. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei in GM-Hütte unter 05401/ 879500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell