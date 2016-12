POL-OS: Osnabrück: Unfallfluchten im Stadtgebiet

Osnabrück (ots) - Die Polizei sucht nach Zeugen zu zwei Unfallfluchten, die sich im Osnabrücker Stadtgebiet ereigneten. Ein Fall ereignete sich zwischen Montagabend und Dienstagmittag in der Straße Am Mühlenholz. Dort wurde ein am Fahrbahnrand in Richtung Die Eversburg geparkter grauer Skoda Octavia Kombi im Heckbereich beschädigt. Zu der zweiten Unfallflucht kam es am Donnerstag zwischen 07.30 Uhr und 11.30 Uhr in der Windhorststraße. Auf dem Parkplatz der Diesterwegschule wurde ein roter VW Sharan von einem unbekannten Fahrzeug im vorderen Bereich beschädigt. Hinweise auf die geflüchteten Verursacher nimmt die Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3272215, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell