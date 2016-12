POL-OS: Eggermühlen/Bippen - Unfallflucht mit geklautem Traktor

Eggermühlen/ Bippen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag entwendeten unbekannte Täter in Eggermühlen, von einem Hofgelände an der Bippener Straße, einen Traktor der Marke Fendt und fuhren damit in Richtung Bippen. In der Nähe des dortigen Friedhofs fuhren die Unbekannten gegen einen Baum und flüchteten. Das Fahrzeug blieb am Unfallort zurück. Der entstandene Schaden liegt bei ca. 4000 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl und der Unfallflucht bitte an die Polizei in Fürstenau, 05901/ 95950.

