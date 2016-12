POL-OS: Georgsmarienhütte - Einbruch Herz Jesu Kirchengemeinde

Georgsmarienhütte (ots) - In der Hindenburgstraße, in den Räumen der Herz Jesu Kirchengemeinde, waren Einbrecher am Donnerstagabend zwischen 19.30 Uhr und 22.50 Uhr aktiv. Über die Terrasse drangen die Unbekannten in die kirchlichen Räume ein und durchsuchten diese. Offensichtlich blieb die Suche erfolglos: ohne Beute verließen die Täter das Gebäude. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in GM-Hütte, 05401/ 879500.

