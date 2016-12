POL-OS: Bad Essen - Einbruch in Lintorf

Bad Essen (ots) - Unbekannte Täter drangen am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Wiehenstraße/ Ecke Marktstraße ein, durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in Bohmte, 05471/ 9710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell