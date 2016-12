POL-OS: Bissendorf: Einbrüche in Wissingen und Jeggen

Bissendorf (ots) - Unbekannte Einbrecher waren am Donnerstag in Wissingen und in Jeggen unterwegs. Im Finkenweg hebelte der Täter zwischen 18.40 Uhr und 20 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchte danach diverse Zimmer. Mit Schmuck und Bargeld konnte der Einbrecher flüchten. Der zweite Vorfall ereignete sich zwischen 5 Uhr und 13 Uhr im Asbrockweg. Dort gelangte der Täter nach Aufbrechen eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Gehöftes, sah sich darin genau um und erbeutete ebenfalls Bargeld. Wer im Zusammenhang mit den beiden Taten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Tel. 05422-920600.

