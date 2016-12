POL-OS: Bramsche - Bramscher Polizisten für Lebensrettung gedankt

Bramsche (ots) - Am Mittwoch, 16.11.16, gegen 22.10 Uhr, befuhr die Funkstreifenbesatzung, Polizeikommissarin Henrika Oeverhaus und Polizeikommissar Klaus de Groot, die Osnabrücker Straße in Bramsche. Ihnen fiel ein PKW-Führer auf, der mit seinem Auto in starken Schlangenlinien stadtauswärts fuhr. Der Fahrer reagierte nicht auf Haltezeichen und nahm auch nicht die Sondersignale Blaulicht und Martinshorn wahr. Kurz vor der Mittellandkanalbrücke konnte der PKW überholt und ausgebremst werden. Das Auto stand quer zur Fahrbahn und die Osnabrücker Straße (B 68) musste voll gesperrt werden. Nach Öffnen der Fahrertür bemerkten die Beamten, dass der 53-jährige Fahrer kaum ansprechbar war. Aufgrund einer zunehmenden Bewusstlosigkeit wurde von PK de Groot, der ausgebildeter Rettungsassistent ist, ein kapillarer Blutzuckertest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert, der als lebensbedrohlich einzustufen war. Der Beamte hatte Glukose dabei, die dem Fahrer verabreicht wurde, um eine sofortige Erhöhung des Blutzuckerspiegels zu erwirken. Der Fahrer wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch das umsichtige Einschreiten der Polizeibeamten war es möglich, den 53-jährigen Fahrer aus einer lebensbedrohlichen Lage zu befreien und einen schweren Verkehrsunfall auf der viel befahrenen B68 zu verhindern.

Für dieses beherzte Eingreifen sprach der Leiter der Polizeiinspektion Osnabrück, Michael Maßmann, den beiden Beamten unter besonderer Hervorhebung und Würdigung des gezeigten Verhaltens seinen Dank und Anerkennung aus. Der 53-jährige Fahrer erklärte, dass er bei dem Vorfall wohl zwei Schutzengel gehabt habe. Er ist den Polizeibeamten äußerst dankbar, dass sie ihm sofort geholfen haben. Mittlerweile geht es dem Mann wieder gut, er übermittelte seinen Dank an die Bramscher Polizisten. Polizeioberrätin Ann Oldiges, Leiterin des Polizeikommissariats Bramsche und Polizeihauptkommissar Axel Diersmann, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, händigten im Rahmen einer kleinen Feierstunde das Dankschreiben aus und übermittelten den ausdrücklichen Dank des 53-jährigen Fahrers. Die Leitung des PK Bramsche dankte den beteiligten Beamten für die hervorragende Einschätzung der Situation und das entschlossene und besonnene Eingreifen.

