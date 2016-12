POL-OS: Belm - Erneut LKW-Teile entwendet

Belm (ots) - Der Polizei in Belm wurde erneut ein LKW-Teile-Diebstahl zur Anzeige gebracht. Zwischen Dienstag, 16.20 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr, demontierten unbekannte Täter am Stiegthügel, auf einem Parkstreifen neben den Bahngleisen, von einem dort abgestellten LKW einen über der Windschutzscheibe angebrachten Bügel mit vier Scheinwerfern. Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an die Polizei in Belm unter 05406/ 807790. D

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell