POL-OS: Osnabrück: Körperverletzung am HBF- Täter trugen Vollbärte

Osnabrück (ots) - Die Polizei sucht nach einer Gruppe von bis zu acht Männern, die am frühen Donnerstagmorgen in Bahnhofsnähe an einer Körperverletzung beteiligt waren. Ein 43-jähriger Mann ging gegen 00.05 Uhr auf dem Verbindungsweg der Möserstraße zum Theodor-Heuss-Platz, als er nach Zeugenangaben plötzlich von der dort stehenden Gruppe angegriffen wurde. Mindestens vier der vermutlich acht Männer schlugen und traten auf das am Boden liegende Opfer ein, einer der Täter schlug sogar mit einer Flasche zu. Der Osnabrücker erlitt dabei zum Glück nur leichte Verletzungen und wurde von der Besatzung eines Rettungswagens ambulant versorgt. Die Tätergruppe lief nach der Attacke über die Heinrich-Heine-Straße in Richtung Pottgraben weg. Die Schläger sollen 30 bis 40 Jahre alt, mindestens 180cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Alle seien dunkel gekleidet gewesen, hätten südländisch ausgesehen und Vollbärte getragen. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3273103, in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell