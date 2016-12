POL-OS: Melle - Diebstahl aus Friseursalon

Melle (ots) - Am Mittwoch, gegen 11.40 Uhr, bemerkte eine Friseurin in der Bismarckstraße, dass sich eine unbekannte männliche Person in ihrem Friseursalon aufhielt und Bargeld an sich nahm. Der Unbekannte trug einen schwarzen Kapuzenpulli, war ca. 1,75m groß und soll mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizei in Melle, 05422/ 920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell