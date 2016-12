POL-OS: Osnabrück - Einbruch ohne Beute

Osnabrück (ots) - Am Mittwoch gelangte ein unbekannter Täter zwischen 16.30 Uhr und 19.05 Uhr in der Straße An der Wihokirche, auf den Balkon eines Wohnhauses, hebelte die Balkontür auf und gelangte in die Wohnräume. Nach dem Durchsuchen von Schränken floh der Täter ohne Beute gemacht zu haben. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei, 0541/ 327 2215 oder 0541/ 327 3203.

