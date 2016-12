POL-OS: Hasbergen/BAB 30: Polizei nimmt Drogenschmuggler fest

17 Kilogramm Marihuana Bild-Infos Download

Hasbergen (ots) - Der Autobahnpolizei Osnabrück ging Dienstagnachmittag auf der A30 ein Drogenschmuggler ins Netz. Die Beamten hielten gegen 14.30 Uhr in Höhe Hasbergen einen Fiat mit niederländischen Kennzeichen an. Bereits während der Kontrolle des Fahrers stellten sie dabei Marihuanageruch im Auto fest. Als sich die Polizisten den Wagen näher anschauten, fanden sie im Kofferraum einen großen Reisekoffer, in dem sich zahlreiche Tüten mit insgesamt etwa 17 Kilogramm Marihuana befanden. Der Straßenverkaufswert der Drogen beläuft sich auf etwa 170.000 Euro. Da der 29-jährige Niederländer zudem unter dem Einfluss von Marihuana und Kokain stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der mutmaßliche Drogenkurier dem Haftrichter vorgeführt, der den Mann in Untersuchungshaft schickte.

