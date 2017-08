POL-LER: Pressemeldung vom 09.08.2017 ++ Hundewelpen getötet ++

PI Leer/Emden (ots) - Ostrhauderfehn - Hundewelpen getötet

Ostrhauderfehn - Am Dienstag, gegen 16:00 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass mehrere Hundewelpen in einem Kanal der Ahornstraße treiben würden. In dem Kanal der Ahornstraße/Nordstraße konnten sechs tote Welpen aus dem Wasser geborgen werden. Aufgrund ihres Aussehens könnten die Welpen aus dem Wurf eines Jack Russel ähnlichen Hundes stammen. Die toten Tiere wurden durch den Bauhof abgeholt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und ermittelt nun wegen des Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Personen, die Hinweise geben können, werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Hinweise bitte an die zuständige Polizeidienststelle: Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

