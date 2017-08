POL-LER: Pressemeldung vom 09.08.2017 ++ Wohnzimmerfenster aufgehebelt ++ Schmuckgegenstände entwendet ++ Verkehrsunfall - Zeugen gesucht ++

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Wohnzimmerfenster aufgehebelt

Leer - Zwischen 09:10 Uhr und 12:10 Uhr am Dienstag hebelten Unbekannte das Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses in der Straße 'Lindenweg' auf und durchsuchten die Räume. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Uplengen - Schmuckgegenstände entwendet

Uplengen - In der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 16:45 Uhr am Dienstag drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Eingangstür in ein Wohnhaus in der Straße 'Hinterneufeldweg'. Es wurden Schmuckgegenstände entwendet. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Leer - Am Samstag, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Mann mit einem Fahrrad den Radweg der Heisfelder Straße, kurz hinter der Kreuzung zum Emspark, in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf einem dortigen Grünstreifen befand sich ein Pkw VW Passat. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß, sodass sich der 38-jährige Leeraner leicht verletzt. Zum Unfallhergang wurden widersprüchliche Angaben gemacht, sodass Personen, die Angaben machen können, gebeten werden, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell