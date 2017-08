POL-LER: Pressemeldung vom 08.08.2017 ++ Farbschmierereien ++

PI Leer/Emden (ots) - Emden - Farbschmierereien

Emden - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden ein Garagentor in der Max-Schieritz-Straße, die Fahrbahndecke und ein Anhänger in der Hermann-Neemann-Straße, sowie ein Omnibus in der Friedrich-Ebert-Straße mit roter Farbe besprüht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständige Dienststelle unter: Polizei Emden 04921-8910

