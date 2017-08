POL-LER: ++Wohnwagenbrand++Verkehrsunfallfluchten++

PI Leer/Emden (ots) - Westoverledingen - Wohnwagenbrand Westoverledingen - Am frühen Dienstagmorgen, gegen 04:47 Uhr, wurde der Brand eines Wohnmobils, welches sich auf einem Grundstück im Dachsweg befand, gemeldet. Die Feuerwehren aus Völlenerkönigsfehn, Völlenerfehn und Ihrhove führten vor Ort den Löschangriff durch. Das Wohnmobil, welches nach ersten Erkenntnissen noch vor Kurzem genutzt wurde, brannte vollständig aus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht Rhauderfehn - Am Montag kam es auf dem Parkplatz des Friedhofs im Hagiusring in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein grauer VW Bulli im hinteren rechten Bereich beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Remels - Verkehrsunfallflucht Remels - Am Donnerstag, den 03.08., kam es in der Hasenburgstraße gegen 16:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 23-jährige Frau aus Uplengen befuhr mit einem Audi A4 die Hasenburgstraße in Richtung Friedhofsallee. Zur gleichen Zeit bog eine bislang unbekannte Person mit einem grünen Kombi (Städtekennung LER) von der Friedhofsallee nach links in die Hasenburgstraße ein. Hierbei schnitt die Person den Kurvenbereich, so dass die 23-jährige einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver verhindern konnte. Hierbei kollidierte sie mit dem Bordstein und beschädigte die Alufelge ihres Audis. Die Fahrerin oder der Fahrer des grünen Kombis entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Maßnahmen zur Schadensregulierung treffen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht Emden - Am Samstag kam es in der Straße "Am Zingel" in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter silberner VW Golf durch einen anderen Kraftfahrzeugfahrer im Bereich des linken Kotflügels beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

