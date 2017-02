POL-LER: Pressemitteilung vom 03.02.2017 ++ Brand in einem Mehrfamilienhaus ++

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Brand in einem Mehrfamilienhaus mit 8 leicht verletzten Personen

Leer - Bezugnehmend auf die am 01.02.2017 veröffentlichte Pressemitteilung zu einem Brandausbruch im Flur des zweiten Stocks eines Mehrfamilienhauses in der Brunnenstraße am Dienstag, gegen 21:50 Uhr, ergaben weitergehende Ermittlungen, dass ein technischer Defekt für den Ausbruch des Feuers verantwortlich sein könnte.

Zunächst wurde in Richtung einer Brandstiftung ermittelt. Durch die Auswertung der Spurenlage vor Ort verdichtete sich dieser Verdacht jedoch nicht. Vielmehr haben die polizeilichen Ermittlungen ergeben, dass es sich um einen technischen Defekt gehandeln haben könnte, der zu einem Ausbruch des Feuers im Bereich der Zwischendecke zum dritten Obergeschoss geführt haben könnte, sodass die Matratze, die gebrannt hat, als Brandfolge angesehen werden könnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell