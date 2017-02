POL-LER: Pressemitteilung vom 03.02.2017 +versuchter Einbruch+Diebstahl aus verschlossener Lagerhalle+ Sachbesch.+Ohne Führerschein&unter Drogeneinfluss+Betrunkener Fahrzeugführer+Verkehrsunfall&-flucht+

PI Leer/Emden (ots) - Leer - versuchter Einbruch in Geschäft

Leer - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten unbekannte Täter eine Eingangstür eines Geschäfts in der Heisfelder Straße aufzuhebeln. Die Tür wurde außerdem versucht einzuschlagen. Da diese Versuche misslangen, fand ein Einstieg in das Objekt nicht statt. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Rhauderfehn - Diebstahl aus verschlossener Lagerhalle

Rhauderfehn - In der Zeit von Mittwoch, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 07:00 Uhr, kam es in der 3. Südwieke zu einem Diebstahl von mehreren Geräten aus einer verschlossenen Lagerhalle. Die Art und Weise des Einstiegs ist derzeit noch unbekannt. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Geräteschuppen beschädigt

Emden - Zwischen 16:00 Uhr am Mittwoch und 12:00 Uhr am Donnerstag beschädigten unbekannte Täter in der Hermann-Allmers-Straße einen Geräteschuppen, indem die Eingangstür, das Dach verbogen und eine Regenrinne herausgebrochen wurde. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Emden - Am Donnerstag, gegen 22:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Leer/Emden einen 32-jährigen Emder, der mit einem Pkw Daimler die Abdenastraße befuhr. Zunächst konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, sodass eine Blutentnahme veranlasst werden musste. Entsprechende Verfahren wurden gegen den Mann eingeleitet.

Emden - Betrunkener Fahrzeugführer

Emden - Am Freitag, gegen 02:30 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 29-jährigen Mann aus Rumänien, der mit einem Pkw Skoda die Friedrich-Ebert-Straße befuhr. Im Rahmen eines Test ergab sich eine Atemalkoholbeeinflussung von 1,36 Promille und eine Blutentnahme wurde veranlasst. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Leer - Am Donnerstag, gegen 11:20 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Emder mit einem Pkw Opel rückwärts aus einer Parklücke eines Verbrauchermarktes im Osseweg. Hierbei übersah er eine 65-jährige Frau aus Weener, sodass sie vom Pkw erfasst wurde und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein örtliches Krankenhaus.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

Moormerland - Gegen 17:00 Uhr am Donnerstag befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw die Rudolf-Eucken-Straße in Fahrtrichtung Königsstraße. In Höhe der Königsstraße übersah er eine 14-jährige Moormerländerin, die mit ihrem Fahrrad in gleicher Richtung rechts auf dem Fahrradweg fuhr, um die Rudolf-Eucken-Straße an der Königsstraße (rotmarkierter Fahrradweg) zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Moormerländerin leicht verletzt wurde. Am Pkw und am Fahrrad entstand ein Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

