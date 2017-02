POL-LER: Pressemeldung vom 02.02.2017 ++ Diebstahl aus unverschlossenem Pkw ++ Einbruchsdiebstähle ++ Fahrzeug aufgebrochen ++ Sachbeschädigung ++ Verkehrsunfälle++

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Leer - Am Mittwoch, gegen 09:00 Uhr, entnahm ein Mann aus einem unverschlossenem Pkw, welcher in der Alten Marktstraße geparkt stand, zwei Taschen und flüchtete im Anschluss mit einem Fahrrad. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung durch Beamte der Polizeiinspektion Leer/Emden konnte ein 31-jähriger Leeraner im Bereich der Friesenstraße kontrolliert werden. Das Diebesgut konnte aufgefunden und an den Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ostrhauderfehn - Eingangstür aufgehebelt

Ostrhauderfehn - Am Sonntag, gegen 21:20 Uhr, hebelte eine unbekannter Täterin eine Eingangstür einer Wohnung in der Hauptstraße auf und betrat das Objekt. Als der Hausbewohner die Täterin sah flüchtete sie ohne Diebesgut. Bei der Täterin soll es sich um eine junge Frau gehandelt haben. Vor der Eingangstür wurden drei weitere männliche Personen gesehen. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - versuchter Einbruch in Geschäft

Emden - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Geschäftes in der Ziegeleistraße aufzuhebeln. Zu einem Betreten der Räumlichkeiten ist es nicht gekommen. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Schmuck und Bargeld entwendet

Leer - Zwischen 16:40 Uhr und 17:00 Uhr am Mittwoch hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Enno-Ludwig-Straße auf und durchsuchten die Räume. Es wurden Schmuckgegenstände und Bargeld entwendet, sodass ein Schaden im dreistelligen Bereich entstand. Zeugen oder Hinweisgeber, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Fahrzeug aufgebrochen

Leer - Zwischen 18:30 Uhr und 18:50 Uhr am Dienstag wurde ein Fahrzeug, welches auf einem Parkplatz der Ubbo-Emmius-Straße geparkt stand, aufgebrochen. Aus dem Innenraum wurde ein Notebook und eine leere Geldkassette entwendet. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Sachbeschädigung

Leer - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es im Ostersteg zu einer Sachbeschädigung einer öffentlichen Toilette. Unbekannte Täter besprühten die Edelstahltüren komplett mit roter Farbe. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Person

Ostrhauderfehn - Am Mittwoch, gegen 07:00 Uhr, wollte ein 58-jähriger Niederländer mit einem Pkw Mercedes die L30 (Langholter Straße) nach links in die Dorfstraße, Richtung Ostrhauderfehn, abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Saterländer, der mit einem Quad aus Richtung Ostrhauderfehn kam und in Fahrtrichtung Langholt fahren wollte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Saterländer nach rechts aus und das Fahrzeug kippte bei diesem Vorgang um. Er wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Hesel - Auffahrunfall mit verletzter Person

Hesel - Am Mittwoch, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Delmenhorst mit einem Pkw VW die B72 aus Richtung Hesel in Richtung Filsum. Vor ihm befand sich ein Transporter der Marke Renault, der von einem 33-jährigen Mann aus Hesel geführt wurde. Dieser wollte an der Filsumer Straße nach links auf ein Grundstück abbiegen. Der Umstand des Abbiegens wurde von dem nachfolgenden Pkw nicht erkannt, sodass es zu einem Auffahrunfall kam. Hierbei verletzte sich der Fahrer des Transporters leicht. Da es Unstimmigkeiten darüber gab, ob der Transporter sein Abbiegen durch den Fahrtrichtungsanzeiger angezeigt hat, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Am Donnerstag, gegen 10:20 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrern auf einem Fahrradweg der Bolardusstraße in Höhe eines dortigen Sanitätshauses. Nach derzeitigem Stand kam es zu einer Berührung zwischen einem unbekannten Fahrradfahrer und einem 56-jährigen Emder. Hierbei stürzte der Emder und verletzte sich leicht, sodass er sich nachträglich in ärztliche Behandlung begeben musste. Vor Ort fand ein kurzes Gespräch zwischen den Fahrradfahrern statt, Personalien wurden jedoch nicht ausgetauscht. In diesem Zusammenhang wird nach dem unbekannten Fahrradfahrer gesucht und es wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

