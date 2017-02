POL-LER: Pressemitteilung vom 01.01.2017 ++ versuchte Tageswohnungseinbruch ++ geparkte Pkw beschädigt ++ Verkehrsunfälle ++

PI Leer/Emden (ots) - Leer - versuchter Tageswohnungseinbruch

Leer - Zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr am Dienstag versuchten unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Akazienstraße aufzuhebeln. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört und flüchteten unerkannt vom Tatort. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - geparkte Pkw beschädigt

Emden - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Emsmauerstraße der Lack eines geparkten Pkw Seat auf der Beifahrerseite zerkratzt und der Heckscheibenwischer wurde abgebrochen. In der gleichen Nacht wurde ebenfalls ein geparkter Pkw Daimler in der 'Lookvenne' beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten die gesamte rechte Fahrzeugseite und den hinteren rechten Kotflügel. Im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr am Dienstag wurde ein geparkter Pkw Ford in der Straße 'Am Rosentief' über die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Fahrradfahrer verletzte sich leicht

Emden - Am Dienstag, gegen 14:15 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Mann aus Hinte mit seinem Fahrrad den Radweg der Auricher Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Ein 45-jähriger Emder befuhr mit einem Pkw Daimler die Auricher Straße in gleiche Richtung und wollte auf ein Tankstellengelände abbiegen. Hierbei übersah er den Fahrradfahrer und dieser konnte nur noch durch eine Vollbremsung eine Kollision vermeiden. Er stürzte jedoch, verletzte sich hierbei leicht und wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Leer - Unfall zwischen Fahrradfahrern

Leer - Gegen 16:00 Uhr am Dienstag befuhren ein 36-jähriger Leeraner und eine 72-jährige Leeranerin mit ihren Fahrrädern den rechten Radweg des Osterstegs in Richtung der Heisfelder Straße. Der Mann wollte die Frau links überholen, diese wollte jedoch bei Grünlicht die Heisfelder Straße queren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, sodass die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus.

Leer - Unfallverursacher stand deutlich unter Alkoholeinfluss

Leer - Am Dienstag, gegen 21:00 Uhr, wollte ein Emder mit einem Pkw Skoda von einem Parkplatz der Bremer Straße in Fahrtrichtung Papenburger Straße fahren. Beim Rangieren beschädigte er einen Holzschuppen. Der 72-jährige Mann entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Fahrzeugführer im Bereich der Stadt Emden angetroffen und kontrolliert werden. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,84 Promille, sodass eine Blutentnahme veranlasst werden musste. Der Führerschein wurde sichergestellt und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Westoverledingen - Pkw kam von Fahrbahn ab

Westoverledingen - Am Mittwoch, gegen 02:00 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn mit einem Ford Transit die B70 in Fahrtrichtung Leer. In Höhe der Ortschaft Ihrhove sei ihm ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegengekommen, der zur Hälfte die Fahrspur des Gegenverkehrs befahren habe. Er wollte diesem Fahrzeug ausweichen, kam dabei von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

