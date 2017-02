POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 01.02.2017 ++ Brand in einem Mehrfamilienhaus mit 8 leichtverletzten Personen ++

Leer (ots) - Leer - Brand im Mehrfamilienhaus mit leichtverletzten Personen -Zeugen gesucht!-; Leer - Am Dienstag dem 31.01.2017, 21.50 h, kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch im Flur des 2. Stocks eines Mehrfamilienhauses in der Brunnenstraße. Zu dieser Zeit befanden sich noch mehrere Hausbewohner in ihren Wohnungen. Einige verließen selbstständig das Gebäude, während andere durch die Feuerwehr, die schnell vor Ort war, geborgen wurden. Sieben Personen (m., 47; w., 43; w., 33; m., 33; m., 20; w., 14, w., 2 und w., 1) wurden mit Rettungswagen in die Krankenhäuser in Leer verbracht. Sie wurden durch das eingeatmete Rauchgas leicht verletzt. Ein 33-Jähriger konnte das Krankenhaus wieder verlassen. Der Brand war schnell unter Kontrolle und konnte zügig gelöscht werden. Die Ermittlungen dauern an. Schadenshöhe: ca. 30.000 EUR

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900

