POL-LER: Pressemitteilung vom 30.01.2017 ++ Dekorationsartikel entwendet ++ Holztür gewaltsam geöffnet ++ Bargeld entwendet ++ Mofaroller entwendet ++

PI Leer/Emden (ots) - Emden - Dekorationsartikel entwendet

Emden - In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter zwei Dekorationsartikel aus einem Garten in der Danziger Straße. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Uplengen - Holztür gewaltsam geöffnet

Uplengen - In der Zeit zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 10:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Holztür einer Stallung in der Meinersfehner Straße gewaltsam auf. Es wurden Gartengeräte und Werkzeuge entwendet. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Bargeld entwendet

Leer - Zwischen 17:30 Uhr und 22:45 Uhr am Sonntag entriegelten unbekannte Täter durch ein in Kippstellung stehendes Fenster ein daneben befindliches Fenster, sodass die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Hajo-Unken-Straße betreten und durchsucht werden konnten. Es wurde eine dreistellige Bargeldsumme erlangt. Die Polizei bittet Zeugen um Kontaktaufnahme.

Emden - Mofaroller entwendet

Emden - In der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 10:00 Uhr am Sonntag entwendeten unbekannte Täter einen vor dem Wohngebäude in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgestellten und verschlossenen Mofaroller. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell