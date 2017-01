POL-LER: Pressemeldung vom 27.01.2017

PI Leer / Emden (ots) - Häusliche Gewalt

Ostrhauderfehn - Im Verlauf der Nacht zum 27.01. ist es zwischen zwei Lebensgefährten nach anfänglichen verbalen Streitigkeiten zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen. Der 60-jährige Partner aus Baden-Württemberg schlug seiner 50-jährigen Lebensgefährtin mehrfach mit der Hand in das Gesicht und auf den Hals und warf einen Glaskerzenständer in die Richtung der Frau, ohne sie zu treffen. Der Partner verließ das Haus der Frau im Heideweg im Beisein der Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Einbruchsversuche mit einer Täterfestnahme

Leer - In der Nacht vom 25. auf den 26. wurde versucht, die Eingangstür der Kindertagesstätte in der Straße An der Pauluskirche aufzubrechen. Dieses misslang und die Täter flüchteten unerkannt. Ebenfalls versuchten unbekannte Täter in der Nacht erfolglos in eine Naturheilpraxis im Hoheellernweg zu gelangen. Zeugen gesucht.

Hesel - Am 26. wurde gegen 12:15 Uhr beobachtet, wie eine männliche Person versucht hat, über ein Garagendach in der Straße Am Timmersberge in ein Wohnhaus einzudringen. Als er bemerkte, dass er unter Beobachtung steht, flüchtete der Täter und konnte kurz darauf durch eine Funkstreifenbesatzung in Tatortnähe festgenommen werden. Der 26-jährige aus Hesel wurde nach der Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Leer - In der Nacht vom 26. auf den 27. wurde in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Schlosslohne eingebrochen. UT drangen über ein Fenster in das Haus ein, welches zur Zeit umgebaut wird. Die Täter entkamen mit diversen Werkzeugen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1300 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Sachbeschädigung

Leer - Am 26.01. wurde gegen 04:30 Uhr das Schaufenster eines Blumenladens in der Rathausstraße eingeschlagen. Aufgrund der Gesamtumstände wird nicht von einem Einbruchversuch ausgegangen. Die unbekannten Täter konnten entkommen. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Leer.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Filsum - Gegen 11:00 Uhr wurde ein Pkw am 26.01. in der Deterner Str. kontrolliert. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass der 24-jährige aus Hesel nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallfluchten

Rhauderfehn - Eine 35-jährige aus Ennepetal befuhr die Rhauderwieke am 26. gegen 11:00 Uhr und musste mit ihrem Pkw verkehrsbedingt halten. Dieses bemerkte ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus Rhauderfehn zu spät und fuhr auf den Pkw der Frau auf. Nach einem kurzen Augenblick entfernte der Rhauderfehner sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Er konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Westoverledingen - Am Abend des 26. befuhr ein Fahrzeug die Emsstr. in Völlen aus Richtung Seeschleuse kommend. In Höhe der Einmündung Gärtnerstr. kam der Fahrer gegen 22:30 Uhr vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Zaun. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle. Der Schaden am Zaun wird auf ca. 700 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

