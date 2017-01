POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.01.2017

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - Sachbeschädigung ++ Diebstahl eines Kfz-Kennzeichens ++ Fahrraddiebstahl ++ Verkehrsunfallflucht ++ Diebstahl aus PKW ++ Versuchter Einbruch in einen Gastronomiebetrieb

Leer - Sachbeschädigung Am Donnerstag, gegen 04:25 Uhr, kam es im Bereich der Rathausstraße in Leer zu einer Sachbeschädigung. Dabei zerstörte ein unbekannter Täter eine Fensterscheibe des dortigen Blumenladens. Eine sofortige Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Ostrhauderfehn - Diebstahl eines Kfz-Kennzeichens Am Mittwoch, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:15 Uhr, parkte der Geschädigte seinen PKW auf einem Parkplatz in der Gewerbestraße in Ostrhauderfehn. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste der er den Diebstahl des hinteren PKW - Kennzeichens feststellen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Weener - Fahrraddiebstahl Am Mittwoch, in der Zeit von 07:15 Uhr bis 14:00 Uhr, stellte der Geschädigte sein Fahrrad gesichert bei der Bushaltestelle in der Hütthausstraße in Weener ab. Bei seiner Rückkehr musste der Geschädigte den Diebstahl des Rades feststellen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht Der Geschädigte parkte am Dienstag, gegen 18:30 Uhr, seinen schwarzen VW Golf am Fahrbahnrand der Hauptstraße in Emden. Als er den PKW am Folgetag, gegen 10:00 Uhr, nutzen wollte, stellte er einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Demnach beschädigte der flüchtige Unfallverursacher den VW Golf beim Vorbeifahren. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Emden - Diebstahl aus PKW In der Zeit von Montag bis Mittwoch parkte der Geschädigte seinen VW Golf in der Johannes-Calvin-Straße in Emden. Der unbekannte Täter verschaffte sich Zugang zum Innenraum des Fahrzeuges und entwendete Sonnenbrillen im Wert von ca. 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Emden - Versuchter Einbruch in einen Gastronomiebetrieb In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten unbekannte Täter in einen Imbiss in der Straße Am Delft in Emden einzudringen. Zum einem tatsächlichen Betreten des Objektes kam es nicht. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei.

