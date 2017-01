POL-LER: ++ Zeugenaufruf im Zusammenhang mit einer Brandstiftung++

1 weiterer Medieninhalt

PI Leer/Emden (ots) - Westoverledingen - Zeugenaufruf Westoverledingen/Ihrhove - Am Samstag, den 15.01.2017, kam es in Ihrhove, in der Straße Alte Molkerei, gegen 05:00 Uhr zu einem Brand eines gemauerten Schuppens. In Folge dessen wurde auch der Dachüberstand des Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Diesbezüglich erfolgte bereits eine Pressemitteilung am 15.01.2016. Die weiteren Ermittlungen der Polizeiinspektion Leer/Emden haben nunmehr ergeben, dass es sich um Brandstiftung gehandelt hat. Zum Tatzeitpunkt wurde das Fahrrad einer der Anwohnerinnen entwendet. Dieses konnte nun in räumlicher Nähe zum Tatort wiederaufgefunden werden. Es handelt sich hierbei um ein leuchtend grünes Damen-Hollandrad mit markanter rosa Fahrradklingel. Personen, die Angaben zum Fahrrad oder zum Nutzer machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell