POL-LER: ++Diebstahl von Dachrinnen/Kinderwagen++Wohnungseinbrüche++Containerbrand ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss++Verkehrsunfälle mit verletzten Personen++Unfallbeteiligte gesucht++

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Diebstahl von Dachrinnen Leer - Im Tatzeitraum von Montag, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 11:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Kupferregenrinnen und Kupferfallrohre eines Wohnhauses in der Grenzstraße. Die Gesamtlänge des Diebesguts beträgt ca. 30m. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstahl eines Kinderwagens Emden - Am 18.01. entwendete ein bislang unbekannter Täter im Tatzeitraum zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr einen mit einem Fahrradschloss gesicherten Kinderwagen des Herstellers ABC-Design aus einem Hausflur in der Kranstraße. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Wohnungseinbruchdiebstahl Emden - Im Tatzeitraum von Montag, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 07:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Wohnhaus in der Leeraner Straße. Hierbei wurden die Räume durchsucht und es wurde Bargeld entwendet. Der Sachverhalt wurde durch Beamte der spezialisierten Tatortaufnahme aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Wohnungseinbruchdiebstahl Emden - Im Tatzeitraum von Montag, 09:00 Uhr, bis Dienstag, 09:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einem Wohnhaus in der Frankfurter Straße. Hierbei wurden diverse Räume durchsucht. Hinweise zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Der Sachverhalt wurde durch Beamte der spezialisierten Tatortaufnahme aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland - Tageswohnungseinbruch Moormerland/Veenhusen - Am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Küchenfensters Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schulstraße. Hierbei werden sämtliche Räume durchsucht. Hinweise zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Der Sachverhalt wurde durch Beamte der spezialisierten Tatortaufnahme aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Brand eines Sperrmüllcontainers Leer- Am Dienstag wurde der Polizei gegen 23:30 Uhr der Brand eines Absetzcontainers in der Fabriciusstraße gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte ein Übergreifen auf ein danebenstehendes Wohnhaus verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Leer - Bei der Verkehrskontrolle eines VW Golf am Bahnhofsring stellten die Beamten am Dienstag gegen 21:00 Uhr fest, dass der Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Daher erfolgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt für den 25-jährigen Niederländer. Ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde entsprechend eingeleitet.

Moormerland - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Personen Moormerland - Am Dienstag befuhr eine 31-jährige Moormerländerin in Begleitung ihrer 2-jährigen Tochter gegen 06:55 Uhr die Deichlandstraße (L2) von Neermoor in Richtung Oldersum. Hierbei gerät in den rechtsseitig der Fahrbahn verlaufenden Graben. Die 31-jährige wird hierdurch leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand wich die Frau einer Eisplatte auf der Fahrbahn aus. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Personen Westoverledingen - Am Dienstag fuhr ein 81-jähriger Führer eines Pkw Mercedes aus Ostrhauderfehn gegen 12:45 Uhr von einem Firmenparkplatz auf die Industriestraße. Hierbei übersah er einen 69-jährigen Motorrollerfahrer, der die Industriestraße in Richtung Goebelstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der Collinghorster stürzte und sich hierbei schwer verletzte. An den Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

Rhauderwieke - Beteiligte eines Verkehrsunfalls gesucht Rhauderfehn - Am Dienstag kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 21-jährigen Fahrradfahrerin aus Ostrhauderfehn, die den Radweg der Rhauderwieke befuhr, und einer bislang unbekannten Autofahrerin, die die Immanuel-Kant-Straße befuhr und in die Rhauderwieke einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Vor Ort erfolgte kein Personalienaustausch der Beteiligten und auch keine Verständigung der Polizei. Auf Grund der erlittenen Verletzung erstattete die Radfahrerin dann am Nachmittag des gestrigen Tages eine Verkehrsunfallanzeige bei der Polizeistation Rhauderfehn. Die an dem Verkehrsunfall beteiligte Autofahrerin sowie etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

