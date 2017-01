POL-LER: Pressemitteilung vom 24.01.2017 ++ Brand in einem Einfamilienhaus ++

PI Leer/Emden (ots) - Weener - Brand in einem Einfamilienhaus

Weener - In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 02:30 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße 'Potthuslohne'. Ein 54-jähriger Hausbewohner wurde durch den Alarm eines Rauchmelders auf das Feuer aufmerksam und setzte den Notruf ab. Die alarmierte Feuerwehr konnte einen 21-jährigen Mann aus dem Obergeschoss retten. Er wurde durch das Feuer lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell