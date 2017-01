POL-LER: Pressemitteilung vom 24.01.2017 ++ Container aufgebrochen ++ Verkaufsräume betreten ++ Gegenstände aus Gartenhaus entwendet ++ Sachbeschädigung ++ Unfall unter Alkoholeinfluss ++

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Container aufgebrochen

Leer - In der Zeit von Sonntagmittag bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter eine Containertür in der Friesenstraße auf und entwendeten aus den Räumlichkeiten eine leere Geldkassette. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkaufsräume betreten

Emden - Zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Montag, 07:45 Uhr, zerstörten unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Geschäfts in der Emsmauerstraße und gelangten in das Objekt. Die Räume wurden durchsucht; nach jetzigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Ostrhauderfehn - Gegenstände aus Gartenhaus entwendet

Ostrhauderfehn - Im Zeitraum von Samstag, 15:00 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Tür eines Gartenhauses in der Straße 'Idafehn-Nord' gewaltsam auf. Es wurden technische Geräte, ein Gasofen und eine Bierzapfanlage entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Sachbeschädigung

Leer - Zwischen 16:30 Uhr und 17:45 Uhr am Montag wurde eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses eingeschlagen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Unfall unter Alkoholeinfluss

Emden - Am Freitag, gegen 17:35 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Emder mit einem Pkw Peugeot die Ulmenstraße aus Richtung Wykoffweg und scherte dabei zu weit nach links aus. Er kollidierte mit einem verkehrsbedingt wartenden Pkw Honda eines 22-jährigen Emders. In diesem Pkw befanden sich zwei weitere Mitfahrer. Personen wurden durch den Aufprall nicht verletzt. Bei dem Unfallverursacher konnte festgestellt werden, dass er erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test ergab einen Wert von 2,07 Promille, sodass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste und der Führerschein sichergestellt wurde. Kurz vor dem Unfall musste ein unbekannter Pkw-Fahrer eines weißen VW Golf 7 der den Wykoffweg befuhr, im Bereich des Zebrastreifens bei einem dortigen Verbrauchermarkt als Entgegenkommender stark abbremsen, um so einen Unfall zu vermeiden. Dieser Fahrzeugführer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

