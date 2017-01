POL-LER: ++ Geschwindigkeitsmessungen (u.a.167 km/h statt der erlaubten 70 km/h)++

PI Leer/Emden (ots) - Jemgum- Geschwindigkeitsmessungen Jemgum- Am heutigen Vormittag wurden in der Gemeinde Jemgum Geschwindigkeitsmessungen durch Beamte der Polizeiinspektion Leer/Emden durchgeführt. Trotz eisiger Temperaturen und teilweise vereister Fahrbahn wurden in einem Zeitraum von etwa drei Stunden 50 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Ein Fahrzeugführer aus dem Kreis Diepholz wurde mit 167 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen. Ihm droht nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot von drei Monaten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen ist und bittet alle Fahrzeugführer um entsprechend angepasstes Verhalten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell