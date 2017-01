POL-LER: ++Mehrere Pkw-Aufbrüche und eine Festnahme++ Einbruch in Wohnhaus++ Einbruch in Kiosk++Versuchter Pkw-Aufbruch und eine Festnahme++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++Verkehrsunfallflucht++

PI Leer/Emden (ots) - Emden - Mehrere Pkw-Aufbrüche und eine Festnahme Emden - Im Gesamttatzeitraum von Freitag, 07:00 Uhr, bis Montag, 03:20 Uhr, wurden im Stadtgebiet von Emden 6 Pkw aufgebrochen. An den Pkw wurde jeweils die Verglasung zerstört. Am frühen Montagmorgen konnte durch die Polizei ein 27-jähriger Mann in der Straße An der großen Kirche festgestellt werden. Dieser konnte nach kurzer fußläufiger Flucht eingeholt und kontrolliert werden. Hierbei konnte Diebesgut aus einem der aufgebrochenen Pkw sowie mutmaßliches Tatwerkzeug aufgefunden werden. Der Mann wurde daher vorläufig festgenommen und zur Dienststelle des Polizeikommissariats Emden gebracht. Durch die ermittelnden Beamten wird aktuell geprüft, ob er auch für die anderen Taten verantwortlich ist. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Einbruch in Wohnhaus Emden - Im Tatzeitraum vom 17.01.;00:00 Uhr; bis zum 22.01.; 10:00 Uhr; verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus in der Heilsberger Straße. Hierbei wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Der Tatort wurde durch speziell geschulte Beamte der Polizeiinspektion Leer/Emden aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Einbruch in Kiosk Emden - Am frühen Montagmorgen werden der Polizei gegen 02:50 Uhr zwei fußläufig flüchtende Personen gemeldet, die zuvor in einen Kiosk in der Straße Am Delft eingebrochen waren. Hierbei werden Alkohol und Tabakwaren entwendet. Die Personen können im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Tatort wurde durch speziell geschulte Beamte der Polizeiinspektion Leer/Emden aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Versuchter Pkw-Aufbruch und eine Festnahme Leer - Durch Beamte der Polizeiinspektion Leer konnte am frühen Montagmorgen gegen 01:10 Uhr eine männliche Person an einem Pkw in der Mühlenstraße festgestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten verschiedene Werkzeuge bei dem 30-jährigen Leeraner entdeckt werden, die zum Aufbrechen von Pkws geeignet sind. Zudem wies der Pkw, bei dem der Mann entdeckt wurde, Spuren eines Aufbruchversuchs auf. Das Werkzeug wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Brinkum - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Brinkum - Am Sonntag kam ein 57-jähriger Leeraner gegen 18:15 Uhr in der Straße Am Brink nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort sowohl seinen Pkw als auch eine Grundstückseinzäunung. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher fest. Ein Strafverfahren wurde folglich eingeleitet und der Führerschein wurde nach Durchführung der Blutentnahme sichergestellt.

Leer - Verkehrsunfallflucht Leer - Am Donnerstag, den 19.01., wurde der linke Außenspiegel eines auf einem Parkstreifen im Böcklinweg abgestellten VW Touran gegen 14:40 Uhr durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

