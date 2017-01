POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 21.01.2017

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - ++ Betrug eines Taxi-Fahrers ++ Sachbeschädigung ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++ Unfallflucht auf der Autobahn 28 ++ Betrunkener Fahrzeugführer flüchtet nach Verkehrsunfall ++

Leer - Betrug eines Taxi-Fahrers Leer - Am Samstag, gegen 06:00 Uhr, wurden durch ein Taxi-Unternehmen drei Personen von Emden nach Leer gefahren. Zwei Personen stiegen in Leer aus. Der dritte Fahrgast wollte den Gesamtbetrag am Zielort in der Heisfelder Straße (beim dortigen Fahrradgeschäft) in Leer bezahlen. Als er ausstieg, um seine Geldbörse herauszuholen, rannte der Täter plötzlich weg. Die Person ist ca. 25 bis 30 Jahre alt, hat eine kleine Statur und trug eine dunkle Jacke. Eine sofortige Fahndung durch die Polizei Leer verlief negativ. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Westoverledingen - Sachbeschädigung Westoverledingen - Am Samstag, gegen 07:00 Uhr, wurde der Polizei eine Sachbeschädigung in der Juister Straße in Ihrhove mitgeteilt. Demnach nahm der unbekannte Täter einen auf dem Grundstück befindlichen Findling und warf diesen durch eine Fensterscheibe in das Wohnhaus. Dies Scheibe wurde entsprechend beschädigt. Eine Fahndung durch die Polizei verlief erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Rhauderfehn - Am Freitag kam es gegen 21:00 Uhr im Einmündungsbereich Gronewoldstraße/Reinekestraße in Rhauderfehn zu einem Verkehrsunfall. Der 28jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem VW Passat die Reinekestraße in Richtung Gronewoldstraße. Der 55jährige Fahrer eines 5er BMW befuhr die Gronewoldstraße in Richtung Reinekestraße. Im Einmündungsbereich missachtete der 28järhige die dortigen Vorfahrtsregeln. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 55jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Diese mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Remels - Unfallflucht auf der Autobahn 28 Remels - Am Samstag, den 14.01.2017, kam es auf der A28, Richtung Leer, in Höhe der Anschlussstelle Apen/Remels zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Gegen 08:40 Uhr befuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer mit einem Anhänger den Verzögerungsstreifen der Abfahrt. Ein Kleintransporter scherte auf der Verzögerungsspur vor dem Gespann ein, um offensichtlich ebenfalls die Autobahn zu verlassen. Dabei streifte der Kleintransporter dieses Fahrzeuggespann seitlich. Der Kleintransporter befuhr dann jedoch nicht weiter die Abfahrt, sondern fuhr auf der A28 in Richtung Leer weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Fahrzeuggespann des 48 Jährigen entstand Sachschaden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Kleintransporter mit EL-Ortskennung. An der Beifahrerseite befand sich ein Glastransportgestell. Zeugen des Verkehrsunfalles, die Angaben zu dem Lkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Betrunkener Fahrzeugführer flüchtet nach Verkehrsunfall Emden - Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz eines Schnellrestaurant in der Herderstraße in Emden zu einem Verkehrsunfall. Dabei wollte der 46jährige Unfallverursacher mit seinem Mercedes in eine Parklücke einparken und beschädigt durch mehrfaches Rangieren zwei weitere PKW. Nach dem Unfall entfernt sich der 46järhige vom Ereignisort, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung durch die Emder Polizei angetroffen werden. In diesem Zusammenhang wurde eine alkoholische Beeinflussung in Höhe von 0,9 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

