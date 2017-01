POL-LER: Pressemitteilung vom 20.01.2017 ++ Einbruch in ein Geschäft ++ Verkehrsunfallflucht ++ Täter flüchtet nach Ladendiebstahl ++

PI Leer/Emden (ots) - Rhauderfehn - Einbruch in ein Geschäft

Rhauderfehn- In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen unbekannte Täter durch das Einwirken auf einen Schließzylinder einer Hintertür in ein Geschäft in der Schwarzmoorstraße ein und entwendeten Sportgegenstände. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Am Donnerstag, gegen 21:00 Uhr, wurde ein schwarzer Pkw BMW, welcher in einer Parkbucht auf dem Neuen Markt abgestellt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden im vorderen Bereich des Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Täter flüchtet nach Ladendiebstahl

Emden - Am Donnerstag, gegen 18:20 Uhr, entfernte ein unbekannter männlicher Täter die Diebstahlssicherung von Elektronikgegenständen in einem Drogeriemarkt in der Ubierstraße. Er beabsichtigte den Markt zu verlassen und löste hierbei den akustischen Alarm der Diebstahlssicherungsanlage aus. Nach einer Ansprache durch eine Mitarbeiterin entfernte er sich zunächst fußläufig und flüchtete ihm Anschluss mit einem Fahrrad. Der unbekannte Täter wurde aus circa 16 bis 20 Jahre und 1,85 m groß geschätzt. Er soll mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Mütze bekleidet gewesen sein und führte einen schwarzen Rucksack mit. Er flüchtete mit einem schwarzen Mountainbike. An dem Lenker des Fahrrad befand sich eine weiße Plastiktüte. Zeugen, die zur Identifizierung des Täters beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

