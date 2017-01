POL-LER: Pressemitteilung vom 18.01.2017 ++ Fensterscheibe mit Stein zerstört ++ Lack zerkratzt ++ Frau von Hund angegriffen ++

PI Leer/Emden (ots) - Emden - Fensterscheibe mit Stein zerstört

Emden- In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerstörten unbekannte Täter eine Fensterscheibe einer Firma in der Württemberger Straße, sodass das Fenster geöffnet werden konnte. Die Räume wurden betreten und durchsucht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden keine Gegenstände entwendet. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Hesel - Lack zerkratzt

Hesel - Zwischen 07:30 Uhr und 10:00 Uhr am Dienstag wurde ein geparkter Chevrolet in der Leeraner Straße durch einen unbekannten Täter an der Fahrerseite beschädigt. Personen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Frau von Hund angegriffen

Leer - Am Dienstag, gegen 10:15 Uhr, wurde eine 32-jährige Frau aus Westoverledingen, die mit ihrem Hund im Schlosspark spazieren gehen wollte, von einem Pitbull angegriffen. Ihr gelang es den Hund festbinden, wurde bei diesem Vorgang jedoch von diesem verletzt. Auch ihr Hund wurde durch den Pitbull attackiert und verletzte sich leicht. In unmittelbarer Nähe suchte bereits ein 24-jähriger Leeraner nach seinem entlaufenen Hund. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

