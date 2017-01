POL-LER: Pressemitteilung vom 17.01.2017 ++ Gartengeräte entwendet ++ Kellertür aufgebrochen ++ Schmuck und Bargeld entwendet ++ Lack zerkratzt ++ Sachbeschädigung ++ Verkehrsunfälle mit Personenschaden ++

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Gartengeräte entwendet

Leer - Im Tatzeitraum von Mittwoch, 12:00 Uhr, bis Samstag, 12:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Tür eines Schuppens in der Albert-Schweitzer-Straße auf. Es wurden mehrere Gartengeräte entwendet. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Kellertür aufgebrochen

Emden - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter eine Kellertür in der Wilhelm-Leuschner-Straße auf und entwendeten ein elektronisch betriebenes Kinderauto der Marke Mercedes. Die Polizei bittet Zeugen um Kontaktaufnahme.

Leer - Schmuck und Bargeld entwendet

Leer - Zwischen 14:30 Uhr und 19:10 Uhr am Montag hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Sielstraße auf und durchsuchten die Räume. Es konnten Schmuckgegenstände und Bargeld entwendet werden, sodass ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich entstand. Personen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Lack zerkratzt

Emden - In der Zeit zwischen 21:00 Uhr am Sonntag und 15:00 Uhr am Montag zerkratzte ein unbekannter Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Beifahrertür eines geparkten Opel Astra in der Celosstraße. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Sachbeschädigung

Leer - Am Montag, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, schoss ein unbekannter Täter vermutlich mit einer Paintballwaffe an die Hausfassade eines Einfamilienhauses im Mettjeweg, sodass sich dort Farbanhaftungen befinden, die sich nicht entfernen lassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Personen, die etwas beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Moormerland - Fahrradfahrerin verletzt

Moormerland - Am Montag, gegen 09:40 Uhr, befuhr eine 74-jährige Moormerländerin mit einem VW Golf die Karl-Carstens-Straße in Fahrtrichtung Rudolf-Eucken-Straße. Sie beabsichtigte an der dortigen Einmündung nach rechts abzubiegen. Beim Heranfahren übersah sie die von links kommende 58-jährige Fahrradfahrerin aus Moomerland, sodass diese durch den Zusammenstoß stürzte und in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste.

Emden - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Emden - Am Montag, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Emder mit einem VW Polo die Lise-Meitner-Straße. In Höhe der Kreuzung zur Max-von-Laue-Straße nahm er einem 62-jährigen Emder, der einen VW Eos fuhr, die Vorfahrt, sodass dieser durch den Zusammenstoß verletzt wurde und in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

