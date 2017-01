POL-LER: ++ Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil von zwei Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter ++

PI Leer/Emden (ots) - Salzgitter-Thiede, Am Dorfkrug, 01.01.2017, 00:15 Uhr

Mit einem Phantombild sucht die Polizei Salzgitter im Umkreis von Leer nach einem Täter, der am Neujahrsmorgen im Bereich des Feuerwehrgerätehauses in Salzgitter-Thiede an einer gefährlichen Körperverletzung beteiligt war. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Thiede, die sich dort in zivil aufhielten, schwer verletzt. In der Nähe des Gerätehauses fand in einem Gasthaus eine Silvesterfeier statt. Ermittlungen ergaben, dass unter den Gästen auch Personen aus dem Bereich von Leer mitgefeiert hatten. Die Polizei Salzgitter hofft nun auf Zeugen, die Hinweise zu der abgebildeten Person geben können. Der Mann soll:

- 35 bis 40 Jahre alt - 165cm bis 170cm groß - schlanke, durchtrainierte Statur - gepflegte Erscheinung - rundlich, deutliches markant männliches Kinn - angegraute, gestylte, kurze, etwas wuschelige Haare - trug schwarzen Anzug, weißes Hemd und schwarze Anzugschuhe

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05341/1897-0 entgegen.

