POL-LER: ++ Einbruch in Tabakwarengeschäft ++ Tageswohnungseinbruch ++Sachbeschädigung ++

PI Leer/Emden (ots) - Emden - Einbruch in Tabakwarengeschäft Emden - Im Tatzeitraum von Samstag, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 11:00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter ein Loch in die Fensterscheibe eines Tabakwarengeschäftes in der Großen Straße und entwendete diverses Rauchzubehör. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Tageswohnungseinbruch Rhauderfehn - Am Sonntag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von 06:15 Uhr bis 19:15 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Boonhofstraße. Hierbei wurden diverse Räume durchsucht und es wurden Handys entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Westoverledingen - Sachbeschädigung Westoverledingen - Am Sonntagmorgen wurde eine Gartenaußenleuchte in der Alten Pastorei gegen 08:00 Uhr durch bislang unbekannte Täter mittels eines Fußtrittes beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

