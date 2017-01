POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 15.01.2017

Leer (ots) - ++ Handydiebstahl ++ Sachbeschädigung an PKW ++ Brand eines Schuppen ++ Glätteunfälle ++

Leer - Handydiebstahl -Zeugen gesucht!- Leer - Am Samstag dem 14.01.2017 wurde gegen 14.00 h während eines Fußballturniers in der Sporthalle einer Schule in der Straße Blinke ein Handy entwendet. Die Geschädigte hatte ihre Handtasche nur kurze Zeit unbeobachtet gelassen und musste später feststellen, dass ihr Smartphone, IPhone S 6, grau, fehlte. Schadenshöhe: ca. 550 EUR

Bunde - Sachbeschädigung an PKW Bunde - Am Samstag, 14.01.2017, kletterte gegen 23.15 h im Sanddornweg ein junger Mann (17) aus Weener grundlos auf das Dach eines dort parkend abgestellten PKW, VW und sprang darauf herum. Anschließend flüchtete er, konnte jedoch durch den PKW-Besitzer (46) gestellt werden. Schadenshöhe: ca. 500 EUR

Westoverledingen - Brand eines Schuppen - Zeugen gesucht!! - Westoverledingen - Im Ortsteil Ihrhove, in der Straße Alte Molkerei, kam es im Zeitraum zwischen Samstag, 14.01.2017, 23.15 h und Sonntag, 15.01.2017, 05.00 Uhr, zum Brand eines gemauerten Schuppen, der mit einem hölzernen Flachdach versehen war und direkt an einem Mehrfamilienwohnhaus verbaut ist. Durch das Feuer wurde der Dachüberstand des Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, es entstand Gebäude- und Inventarschaden (Motorrad, Werkzeug, Gartengeräte). Es konnten Spuren gesichert werden. Eine Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Ermittlungen dauern an. Schadenshöhe: ca. 30.000 EUR bis 40.000 EUR

Uplengen - Verkehrsunfall mit Sachschaden (Glätteunfall) Uplengen - Am Samstag, 14.01.2017, verlor morgens um 08.15 Uhr ein 21-jähriger Mann auf der A28 die Kontrolle über seinen Fiat und schleuderte in Höhe der Anschlussstelle Apen/Remels in die Mittelschutzplanke. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Schadenshöhe: ca. 8000 EUR

Leer - Verkehrsunfall mit Sachschaden (Glätteunfall) Leer - Am Samstag, 14.01.2017, fuhr ein 24-jähriger Rhauderfehner auf der A31 um 09.45 Uhr in Richtung Emden. Kurz vor dem Emstunnel geriet er aufgrund des plötzlich auftretenden Schneefalls mit seinem Audi ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Schadenshöhe: ca. 2000

Leer - Verkehrsunfall mit Sachschaden (Glätteunfall) Weener - Am Samstag, 14.01.2017, entstand auch an dem Renault einer 33 Jahre alten Frau aus Rheine Sachschaden, da sie gegen 12.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Weener und Jemgum bei Schneefall gegen Mittelschutz- und Außenschutzplanke stieß. Die Pkw-Führerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Schadenshöhe: ca. 4000 EUR

Uplengen - Verkehrsunfall mit Sachschaden (Glätteunfall) Uplengen - Am Samstag, 14.01.2017, 17.40 Uhr, verlor ein 68-jähriger Pkw-Führer aus Oldenburg auf der A28 in Höhe der Anschlussstelle Apen/Remels ebenfalls aufgrund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über seinem Mercedes-Benz und schleuderte gegen die Leitplanken. Schadenshöhe: ca. 9000 EUR

Uplengen - Verkehrsunfall mit Sachschaden (Glätteunfall) Uplengen - Am Samstag, 14.01.2017, ereignete sich um 19.20 Uhr ein weiterer Unfall auf der A 28, Höhe Anschlussstelle Apen/Remels. Bei diesem kam ein 26-jähriger Mann aus Bad Zwischenahn mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete im Graben. Der Fahrer musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Schadenshöhe: ca. 12000 EUR

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit leichtem Personen- und Sachschaden (Glätteunfall) Westoverledingen - Am Samstag, 14.01.2017, 21.30 h, befuhr ein PKW-Fahrer (18) aus Rhauderfehn die Lindenstraße aus Rtg. Russenstraße kommend in Rtg. Papenburger Straße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet sein Peugeot auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer und sein Beifahrer (19) wurden leicht verletzt. Am PKW und dem Baum entstand Sachschaden. Schadenshöhe: ca. 1500 EUR

Uplengen - Verkehrsunfall mit leichtem Personen- und Sachschaden (Glätteunfall) Uplengen - Am Samstag, 14.01.2017, 20.00 h, befuhr eine 24 Jahre alte PKW-Fahrerin aus Uplengen die Lammertsfehner Straße aus Richtung Filsum kommend in Richtung Uplengen. In Höhe der "Alten Kreisstraße" kam sie in einer leichten Linkskurve auf Grund winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam in einem Graben zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Schadenshöhe: ca. 4100 EUR

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell