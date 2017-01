POL-LER: ++Werkzeugdiebstahl++Geschäftseinbrüche++Tageswohnungseinbrüche ++Verkehrsunfallflucht++Automatenaufbruch++Verkehrsunfälle mit Personenschäden++Höhenkontrolle++Zeugenaufruf++

PI Leer/Emden (ots) - Westoverledingen - Diebstahl von Werkzeug Westoverledingen - Im Tatzeitraum vom 04.01. bis zum 11.01. gelangten bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Carl-Benz-Straße und entwendeten diverse Handwerkszeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Ostrhauderfehn - Einbruch in Pizzeria Ostrhauderfehn - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten bislang unbekannte Täter in eine Pizzeria in der Hauptstraße und entwendeten Bargeld. Der Tatort wurde durch spezialisierte Beamte aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Ostrhauderfehn - Einbruch in Imbiss Ostrhauderfehn - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelangten bislang unbekannte Täter in einen Imbiss in der Hauptstraße und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Ostrhauderfehn - Aufbruch von Münzautomaten Ostrhauderfehn - In der Zeit von Mittwoch, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 17:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Münzautomaten einer Waschanlage im Sandkamp auf. Beute konnte nicht erlangt werden. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Rhauderfehn - Einbruch in Fahrradgeschäft Rhauderfehn - Im Tatzeitraum von Mittwoch, 18:30 Uhr, bis Donnerstag, 09:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft am Untenende und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Moormerland - Tageswohnungseinbruch Moormerland - Am Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr über ein Badezimmerfenster Zutritt zu einem Wohnhaus im Mittelweg. Die Räume des Wohnhauses wurden anschließend durchsucht. Hierbei wurde Schmuck entwendet. Der Tatort wurde durch spezialisierte Beamte aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Moormerland - Tageswohnungseinbruch Moormerland - Am Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 20:15 Uhr über ein Küchenfenster Zutritt zu einem Wohnhaus in der Eichendorffstraße. Die Räume des Wohnhauses wurden anschließend durchsucht. Hierbei wurden Münzsammlungen entwendet. Der Tatort wurde durch spezialisierte Beamte aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht Moormerland - Am Donnerstag wurde im Tatzeitraum von 10:15 Uhr bis 10:45 Uhr ein auf einem Supermarktparkplatz in der Rudolf-Eucken-Straße geparkter SEAT Ibiza durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Filsum - Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personenschaden Filsum - Am Donnerstag kam es auf der Kreuzung Hauptstraße (K13) /Friesenstraße in Filsum gegen 17:35 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Iveco Transporter (3,3t) und einem VW Polo. Ein 54-jähriger Westersteder befuhr mit einem Iveco Transporter die Friesenstraße aus Richtung Hasselt kommend in Richtung Lammertsfehn. An der Kreuzung Friesenstraße / Hauptstraße wollte er die bevorrechtigte Hauptstraße geradeaus in Richtung Nordgeorgsfehn überqueren. Hierbei übersah er den VW Polo, der die Hauptstraße in Richtung Filsum befuhr. Durch die Kollision wurden die 55-jährige Fahrzeugführerin und ihre 16-jährige Mitfahrerin, die beide aus Uplengen stammen, leicht verletzt.

Emden - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin Emden - Am Donnerstag kam es gegen 21:15 Uhr an der Kreuzung Larrelter Straße / Ubierstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 52-jähriges Pkw-Führers und einer 56-jährigen Fahrradfahrerin, die beide aus Emden stammen. Der Pkw-Führer befährt die Ubierstraße und biegt im weiteren Verlauf nach links in die Larrelter Straße ab. Hierbei übersieht er die Fahrradfahrerin, die zu diesem Zeitpunkt die Larrelter Straße überquert. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem die Emderin leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht wird.

Leer - Kurzfristige Sperrung des Emstunnel Leer - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Höhenkontrolle des Emstunnels auf der A31 in Fahrtrichtung Bottrop durch einen Großraum- und Schwertransport um kurz nach Mitternacht ausgelöst. Hierdurch erfolgte automatisch die Sperrung der Tunneldurchfahrt für diese Fahrtrichtung. Bei einer Kontrolle des Transports durch die Autobahnpolizei konnten keine Verstöße gegen die erteilte Ausnahmegenehmigung sowie Gefahren für den Emstunnel festgestellt werden. Die Weiterfahrt konnte folglich gestattet werden.

Westoverledingen - Zeugenaufruf nach betrügerischer Erlangung eines Smartphones Westoverledingen - Am Samstag, den 10.01., gab eine ca. 40-45 jährige Besucherin einer "Weihnachtsparty" in einer Gaststätte in der Mühlenstraße gegenüber einer Angestellten fälschlicherweise an, dass sie die Besitzerin eines zuvor aufgefundenen Smartphones sei. Zur weiteren Beschreibung kann gesagt werden, dass die Frau eine weiße Bluse sowie eine schwarze Lederhose und langes rotgefärbtes Haar trug. Die Frau soll ca. 1,75m groß und von schlanker Statur gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen oder aber die oben beschriebene Person darum, sich bei der Polizei zu melden.

