POL-LER: Einladung zu einem Pressegespräch 'Einsatz von Bodycams in der niedersächsischen Polizei' am 16.01.2017

PI Leer/Emden (ots) - Leer/Emden - Das Land Niedersachsen führt im Rahmen eines dreimonatigen Pilotprojekts den Einsatz von Bodycams ein. Speziell ausgebildete Polizeibeamtinnen und -beamte in Emden, Aurich und Osnabrück werden die Bodycams probeweise einsetzen. Das Polizeikommissariat Emden möchte gerne die Pressevertreter zu einem Pressegespräch am 16.01.2017, um 15:00 Uhr, in die Räumlichkeiten des Polizeikommissariats Emden (Bahnhofsplatz 1 in 26721 Emden), einladen.

Um eine kurze Anmeldung unter 0491/97690-104 oder -114 bei der Polizeiinspektion Leer/Emden bis zum 16.01.2017, gegen 10:00 Uhr, wird gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell