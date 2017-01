POL-LER: ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Pkw-Aufbruch++ Pkw-Brand ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis / Versicherungsschutz ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Sachbeschädigungen++

PI Leer/Emden (ots) - Leer- Einbruch in Wohnhaus Leer - Im Tatzeitraum vom 20.12.2016 bis 10.01.2017 gelangte ein bislang unbekannter Täter in die Räume eines Einfamilienhauses. Die Räume wurden durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist noch nicht bekannt, ob Gegenstände entwendet wurden. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer/Bingum- Brand eines Pkw Bingum- Auf Grund eines technischen Defekts geriet ein VW Sharan am Dienstag gegen 08:30 Uhr auf der B436 in Höhe der Ziegeleistraße in Brand. Die Fahrzeugführerin hatte den Rauch während der Fahrt bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Am Ereignisort konnte der Brand dann durch Anwohner bereits vor Eintreffen der Feuerwehr abgelöscht werden.

Leer- Fahren ohne Versicherungsschutz und ohne Fahrerlaubnis Leer- Am Dienstag wurde gegen 07:15 Uhr ein 17-jähriger Führer eines Pkw FORD mit 25 km/h Kennzeichnung in der Heisfelder Straße kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren lag für den Pkw kein ausreichender Versicherungsschutz vor. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallflucht Leer- Am Dienstag wurde ein in der Jahnstraße geparkter VW Golf im Tatzeitraum von 07:30 Uhr bis 12:45 Uhr durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Zeugen oder Hinweisgeber, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis Emden- Am Dienstag, gegen 23:55 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass der 39-jährige Führer eines Pkw OPEL nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfallflucht Emden- Im Tatzeitraum von Sonntag, 12:00 Uhr, bis Montag, 09:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Straße Außer dem Beckhofstor geparkten BMW. Zeugen oder Hinweisgeber, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden- Sachbeschädigung an Gartenzaun Emden- Im Tatzeitraum von Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 09:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Gartenzaun im Kürenweg in Emden. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener- Einbruch in Pkw Weener- Am Dienstag, zwischen 17: 25 Uhr und 18:00 Uhr zerschlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines geparkten OPEL Corsa in der Neuen Straße in Weener und entwendete hieraus eine Handtasche. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht Boekzetelerfehn- Am Dienstagmorgen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hinter einem Müllwagen die Pappelstraße von Jehringsfehn kommend nach Hatshausen. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden Pkw AUDI. Hierbei wurde der Außenspiegel des AUDI beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen oder Hinweisgeber, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hesel- Sachbeschädigung durch Graffiti Hesel- Bislang unbekannte Täter besprühten eine an einem Geh-/Radweg gelegene Garagenwand in der Straße Am Timmersberge mit verschiedenen Sprühfarben. Zeugen oder Hinweisgeber, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell