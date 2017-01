POL-LER: Aktuelle Pressemeldung der PI Leer/Emden

Leer (ots) - Verunfallter Lkw auf der BAB 28 Fahrtrichtung Oldenburg

Uplengen - Am heutigen Nachmittag kam kurz nach 13 Uhr ein Lkw (7,5 t) auf der BAB 28 in Fahrtrichtung Oldenburg kurz vor der Anschlussstelle Apen/Remels nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb letztlich im Graben liegen. Der Fahrer des in Deutschland zugelassenen Lkw blieb unverletzt, der Lkw wurde beschädigt. Die Ladung blieb unversehrt.

Zur Bergung des Lkw wird die BAB 28 ab 18 Uhr in Fahrtrichtung Oldenburg gesperrt. Entsprechende Vorbereitungen, auch für die Umleiung des fließenden Verkehrs, werden nunmehr getroffen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell