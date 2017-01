POL-LER: Pressemitteilung vom 10.01.2017 ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Praxisräume betreten ++ Türschloss beschädigt ++ Fahrzeug überschlägt sich ++ Schmuck entwendet ++ Raubdelikt ++

PI Leer/Emden (ots) - Leer- Einbruch in Wohnhaus

Leer - In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Schubertstraße. Die Räume wurden durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist noch nicht bekannt, ob Gegenstände entwendet wurden. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Praxisräume betreten

Leer - Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen gelangten unbekannte Täter in die Räume einer Praxis in der Brunnenstraße. Diebesgut wurde nicht erlangt. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Türschloss beschädigt

Leer - In der Nacht von Sonntag auf Montag wirkten unbekannte Täter auf ein Türschloss eines Geschäfts in der Ubbo-Emmius-Straße ein und durchsuchten die Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener - Fahrzeug überschlägt sich

Weener - Ein 37-jähriger Norder befuhr am gestrigen Montag, gegen 15:50 Uhr, mit einem Citroen Berlingo die A31 in Fahrtrichtung Bottrop. In Höhe des Parkplatzes Rheiderland kam der Fahrer vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam im Seitenraum zum Stillstand. Die drei Insassen, der Fahrer, eine 21-jährige Norderin und ihr sechs Wochen alter Säugling wurden zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall wurde von einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Leer/Emden beobachtet, die ebenfalls die Autobahn 31 hinter dem Unfallfahrzeug befuhr. Am Auto entstand Totalschaden, ebenfalls wurde ein Wildschutzzaun zerstört.

Rhauderfehn - Schmuck entwendet

Rhauderfehn - Zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr am Montag hebelten unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster eines Einfamilienhauses in der Papenburger Straße auf und durchsuchten die Räume, sodass Schmuck entwendet werden konnte. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Raubdelikt

Leer - Am Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, kam es zwischen einem 46-jährigem Leeraner und einer zur Zeit unbekannten männlichen Person zu einem Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Großen Roßbergstraße endete. Hierbei wurde das Opfer erheblich im Gesicht verletzt. Zudem fehlte nach der Auseinandersetzung das Portemonnaie des Mannes, indem sich eine dreistellige Bargeldsumme befand. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder zur Identifizierung des unbekannten Täters beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell