POL-LER: Pressemitteilung vom 10.01.2017 ++ Falscher Wasserwerker ++

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Falscher Wasserwerker

Leer - Am gestrigen Montag, gegen 17:25 Uhr, hat sich ein bislang Unbekannter, unter dem Vorwand Wasserwerker zu sein, Zutritt zu einer Wohnung in der Gräfin-Theda-Straße verschafft, sodass eine dreistellige Bargeldsumme erlangt werden konnte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der unbekannte Mann gegenüber dem 70-jährigen Hausbewohner angegeben, dass er die Wasseruhr überprüfen müsse. Während der Kontrolle betrat wahrscheinlich eine zweite Person das Haus und entwendete das Bargeld.

Der falsche Wasserwerker soll circa 172 cm groß und korpulent (mit rundem Gesicht) gewesen sein. Zudem trug er einen Schnurrbart.

Die Polizei rät: - Lassen Sie niemals Handwerker ins Haus, die nicht von Ihnen selbst bestellt wurden. Bestellte Handwerker der Hausgemeinschaft werden immer mehrere Tage im Vorfeld per Aushang angekündigt. - Lassen Sie sich bei Amtspersonen deren Dienstausweis vorzeigen und aushändigen. ,,Echte" Beamte/Angestellte haben für diese Vorsichtsmaßnahme Verständnis! - Rufen Sie bei der Dienststelle der Amtspersonen an; suchen Sie sich dazu die Telefonnummer selbst heraus! - Ziehen Sie, wenn möglich, eine Person Ihres Vertrauens hinzu. - Sollten Sie Zweifel haben, wenden Sie sich umgehend an Ihre Polizeidienststelle oder verständigen Sie sofort den Polizeinotruf 110.

Sollten Sie trotz aller Vorsicht Opfer solcher Täter geworden sein, setzen Sie sich so schnell wie möglich mit Ihrer Polizei in Verbindung und erstatten Sie Anzeige.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell