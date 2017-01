POL-LER: Pressemitteilung vom 09.01.2017 ++ Verkehrsunfallflucht ++ Erneuter Brand eines Pkw ++ Einbrecher auf frischer Tat ertappt ++

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Unfall verursacht und geflüchtet

Leer - Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag wurde ein in der Zeppelinstraße abgestellter Renault Twingo durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand eine Beule in der Fahrertür sowie mehrere Kratzer im Fahrzeuglack. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Weener - Erneuter Brand eines Pkw

Weener - Gegen 03:10 Uhr am frühen Montagmorgen wurde der Polizeiinspektion Leer/Emden der Brand eines VW Polo in der Graf-Edzard-Straße gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, brannte der Pkw bereits in vollem Ausmaß. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen, dennoch entstand Totalschaden an dem Pkw. Durch die Polizei wurde der Brandort dokumentiert und die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zu dem PKW-Brand am Donnerstagabend besteht, ist derzeit noch unklar. Wer in diesem Zusammenhang etwas beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Weener - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Weener - Gegen 16:00 Uhr am Sonntagnachmittag wurde der Polizei durch Zeugen gemeldet, dass sich eine Person an einer Tür eines ehemaligen Fabrikgebäudes in der Bahnhofstraße zu schaffen mache. Unmittelbar eingesetzte Beamte der Polizeiinspektion Leer/Emden trafen nur wenig später am Ort des Geschehens ein und fanden die geschilderte Situation vor. Sie forderten den unbekannten Mann auf, eine mitgeführte Holzlatte aus der Hand zu legen, legten ihm Handfesseln an und brachten ihn zur Dienststelle. Es stellte sich heraus, dass der 36 Jahre alte Mann aus Weener versucht hatte, die Holzverlattung am Eingang des Gebäudes zu entfernen um auf diese Weise in die Räumlichkeiten zu gelangen. Aufgrund seines Alkoholisierungsgrades (2,08 Promille) und zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte der 36-Jährige die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Gegen ihn wird nun wegen des versuchten Einbruchdiebstahls ermittelt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell